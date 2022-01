Rio Madeira começa semana com quase 12 metros em Porto Velho

O nível do rio Madeira chegou a 11,83 metros nesta segunda-feira (3), segundo novo boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Madeira (SAH Rio Madeira), divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O rio está acima dos 10 metros desde 22 de dezembro e desde o Natal, segundo o CPRM, o nível da água já subiu mais de 1,32m.

Mesmo com o rio quase chegando aos 12 metros nesta segunda-feira, o 1º Boletim de Monitoramento Hidrológico de 2022 do Madeira indica que, possivelmente, o rio não atinja a zona de atenção para máximas nas duas próximas semanas.

“Considerando a previsão meteorológica, que indica a ocorrência de chuvas menos intensas nos próximos 15 dias, é provável que o nível do rio Madeira se mantenha estável em Porto Velho. O nível dos rios está dentro do normal”, diz o SAH.

Cotas do rio

O rio entra em cota de atenção quando atinge os 14 metros e cota de atenção a partir dos 15, o que é para acontecer apenas em fevereiro de 2022.

Segundo o CPRM, o rio só entra em cota de transbordamento quando ultrapassa a marca de 17 metros.

A cota de inundação do Madeira, de 17 metros, não foi atingida em 2021. O maior nível registrado no ano passado foi em 4 de março, quando marcou 16,53 metros.

G1