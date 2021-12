Rio Madeira deve chegar aos 10 metros nas próximas duas semanas, diz CPRM

O nível do rio Madeira, em Porto Velho, deve chegar aos 10 metros nas duas próximas semanas. É o que indica o novo boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Madeira (SAH Rio Madeira), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Na última segunda-feira (29), o Madeira marcava 7,01 metros, sendo que a estação da área urbana da capital registrou um aumento considerado do nível do rio na última semana.

Segundo o CPRM, a previsão meteorológica indica uma persistência das chuvas nos próximos 15 dias, fazendo com que o rio continue em elevação e chegue aos 10 metros.

Mesmo com o Madeira chegando aos 10 metros, o SAH diz que o nível é “típico para essa época do ano”.

Cotas do rio

O rio entra em cota de atenção quando atinge os 14 metros e cota de atenção a partir dos 15, o que é para acontecer apenas em fevereiro de 2022.

Segundo o CPRM, o rio só entra em cota de transbordamento quando ultrapassa a marca de 17 metros.

G1