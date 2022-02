Rio Madeira ultrapassa os 12 metros em Porto Velho

O nível do rio Madeira ultrapassou a marca dos 12 metros em Porto Velho, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Nesta terça-feira (8), o rio está com 12,45 metros.

Segundo o CPRM, caso as chuvas se intensifiquem, é provável que o rio Madeira se eleve. Dessa forma, o rio pode atingir a cota de atenção ao longo das próximas duas semanas. O órgão também aponta que ainda não há probabilidade que o rio ultrapasse os 15 metros.

Cotas

O rio entra em cota de atenção quando atinge os 14 metros e cota de alerta a partir dos 15. Segundo o CPRM, o rio só entra em cota de inundação quando ultrapassa a marca de 17 metros.

Atenção: 14 metros

14 metros Alerta: 15 metros

15 metros Inundação: 17 metros

G1