Rio Madeira volta a subir e chega aos 3 metros em Porto Velho, indica CPRM

O rio Madeira voltou a subir e chegou à marca dos 3,56 metros na manhã de sexta-feira (21), revelou o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). De acordo com o órgão, o nível do rio apresentou “uma tendência de subida” ao longo da última semana.

O aumento no nível das águas é motivo de comemoração, já que neste ano, o rio Madeira registrou a menor cota da série histórica, quando chegou a 1,44 metros. Até então, a menor cota havia sido registrada em 2005, quando chegou a 1,63 metros.

Ainda segundo o CPRM, em todos os pontos monitorados, como Porto Velho, Jirau e Humaitá, o nível do rio está dentro da faixa de normalidade para esta época do ano.

A previsão para as próximas duas semanas indica uma nova elevação no nível do rio, já que há previsão de chuvas de aproximadamente 108 mm, valor considerado acima da média para o mês de outubro.

