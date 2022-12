RO fecha semana com 1,2 mil vagas de trabalho em plataforma de emprego

A plataforma Geração Emprego está com 1.257 vagas abertas em empresas de Rondônia nesta sexta-feira (9).

A ferramenta virtual Geração de Emprego é gratuita e nela é possível cadastrar o currículo gratuitamente e ver as vagas que estão abertas por cidade, conforme o perfil do profissional e os locais mais próximos da casa da pessoa interessada em emprego.

Na plataforma a pessoa pode ver qual empresa está divulgando a oportunidade e, em alguns casos, até o salário ofertado.

Abaixo, veja as últimas vagas cadastradas no sistema e em quais cidades:

Conferente de estoque (Porto Velho)

Motorista entregador (Cacoal)

Auxiliar de linha de produção (Ji-Paraná)

Cozinheiro (Rolim de Moura)

Cuidadora de idosa (Cacoal)

Ajudante de pizzaiolo (Porto Velho)

Monitor infantil (Porto Velho)

Atendente de mesa (Porto Velho)

Auxiliar de serviços gerais (Ariquemes)

Vendedor (Porto Velho)

Como baixar o Geração Emprego?

O aplicativo “Geração Emprego” pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play e na App Store.

A plataforma que divulga vagas de emprego é uma iniciativa do Governo de Rondônia. O objetivo é que empregador cadastre sua empresa para divulgar as vagas e assim buscar currículos para agendar entrevistas com os candidatos.

O “Geração Emprego” também tem uma área de cursos, voltada à qualificação dos trabalhadores.

G1