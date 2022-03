Rocha e Hildon anunciam aliança e descartam Ieda candidata à vice-governadora

A aliança aconteceu em um evento que reuniu diversos secretários das duas gestões e também apoiadores.

O governador Marcos Rocha (União Brasil) e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), anunciaram na manhã deste sábado (26), um alinhamento entre os dois poderes. A aliança aconteceu em um evento que reuniu diversos secretários das duas gestões e também apoiadores.

Hildon começou falando sobre o alinhamento com Marcos Rocha e disse que essa união era imprevisível há pouco tempo, mas que com uma identificação pessoal com Rocha, isso foi possível acontecer.

“Eu e o governador nunca imaginamos que isso fosse acontecer. Mas a partir de hoje, desta reunião, nos vamos mudar a forma de fazer política em Rondônia”, afirmou Chaves.

Em sua fala, o governador Marcos Rocha também afirmou que aliança com Hildon era considerada imprevisível.

O prefeito da capital fez ainda diversos elogios à Marcos Rocha e a sua gestão e não poupou palavras. “Quando Marcos Rocha assumiu o governo, ali estava sentando na cadeira do executivo um homem sério, justo e honesto”, elogiou.

Hildon disse também que concluirá todo o mandato de prefeito e não sairá como candidato nas eleições deste ano.

No entanto, foi cogitado para as eleições deste ano, o nome da primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, para o cargo de vice de governadora ao lado de Marcos Rocha. Diversos apoiadores e ativistas políticos proclamaram essa especulação.

No evento, Marcos Rocha confirmou o convite à Ieda Chaves para caminhar junto nas eleições de 2022. Mas Hildon Chaves afirmou que a primeira-dama não poderá se candidatar a esse cargo, por ele ser político em exercício.

“Governador Marcos Rocha, eu e Ieda agradecemos de coração o convite para ocupar o cargo de vice-governadora de Rondônia, mas essas questões nós vamos construir passo a passo. Quem sabe até lá, eu não convença Ieda a vir para um mandato”, declarou Hildon.

O possível mandato que Hidon deixou em alerta seria uma candidatura de Ieda para deputada federal.

Marcos Rocha afirmou ainda que essa aliança representa um apoio ainda maior para Porto Velho e para Rondônia.

Por fim, o governador disse que já confia no apoio de 30 prefeitos do Estado, incluindo Hildon Chaves, e busca aliança com os outros 22.

Fonte: Assessoria