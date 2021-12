Rodada final do Brasileirão define últimas vagas na Libertadores; veja como está a disputa

O Campeonato Brasileiro da Série A chega ao fim nesta quinta-feira (9), e a última rodada ainda tem disputas intensas pela Libertadores e contra o rebaixamento. Já com seis clubes classificados, outros sete disputam as últimas duas vagas para a competição continental no ano que vem.

Já campeão, o Atlético-MG está garantido na fase de grupos da Libertadores, junto com Flamengo, Palmeiras, atual campeão do torneio, Athletico-PR, que conquistou a Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza.

Em sexto lugar na tabela, o Red Bull Bragantino está praticamente garantido na competição, precisando apenas vencer para garantir a vaga direta. O Fluminense, em sétimo, lidera a lista de aspirantes à Libertadores do ano que vem, que também conta com América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo.

No atual formato, os times que ficarem até a 8ª posição do campeonato se classificam ao torneio internacional, com os primeiros seis de forma direta. As partidas da 38º rodada do Brasileirão acontecem nesta quinta, de maneira simultânea, ás 21h30 (horário de Brasília).

38ª rodada:

RB Bragantino x Internacional

Fluminense x Chapecoense

América-MG x São Paulo

Atlético-GO x Flamengo

Palmeiras x Ceará

Santos x Cuiabá

Juventude x Corinthians

Fortaleza x Bahia

Grêmio x Atlético-MG

Sport x Athletico-PR

Bragantino e Internacional se enfrentam no interior de São Paulo e o Massa Bruta precisa apenas vencer para se classificar de maneira direta. Já o Colorado, além de ganhar a partida, depende de tropeços de Santos, Ceará e Atlético-GO.

O Fluminense recebe a lanterna Chapecoense e pode conseguir vaga direta se o Bragantino não derrotar o Inter. Em oitavo, último lugar da tabela com vaga à Libertadores, o América-MG encara o São Paulo, que escapou do rebaixamento na rodada passada e agora precisa de milagre para ir ao torneio continental no ano que vem.

Atlético-GO e Ceará enfrentam os times reservas de Flamengo e Palmeiras, respectivamente, que já deram férias ao elenco principal. O Santos recebe o Cuiabá, que precisa de um simples empate para se garantir na Série A.

Brasileirão 2021

Classificação

CLASSIFICAÇÃO P J V E D G GC SG 1 CAM 84 37 26 6 5 64 30 34 2 FLA 71 37 21 8 8 69 34 35 3 PAL 63 37 19 6 12 57 43 14 4 COR 57 37 15 12 10 40 35 5 5 FOR 55 37 16 7 14 42 44 -2 6 BRG 53 37 13 14 10 54 46 8 7 FLU 51 37 14 9 14 35 38 -3 8 AMG 50 37 12 14 11 39 37 2 9 AGO 50 37 12 14 11 31 36 -5 10 CEA 50 37 11 17 9 39 37 2 11 SAN 49 37 12 13 12 34 39 -5 12 INT 48 37 12 12 13 44 41 3 13 SAO 48 37 11 15 11 31 37 -6 14 CAP 46 37 13 7 17 40 44 -4 15 CUI 46 37 10 16 11 33 36 -3 16 BAH 43 37 11 10 16 41 49 -8 17 ECJ 43 37 10 13 14 35 44 -9 18 GRE 40 37 11 7 19 40 48 -8 19 SPT 37 37 9 10 18 23 36 -13 20 CHA 15 37 1 12 24 27 64 -37

P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS

