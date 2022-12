Rodovias federais voltam a ser bloqueadas em Rondônia

As rodovias federais de Rondônia voltaram a ser interditadas por manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 16h (hora local) haviam quatro pontos de interdição ou bloqueio no estado.

Durante a manhã, a polícia monitorou pelo menos sete pontos de interdição.

Atualmente existem os seguintes pontos, todos na BR-364. São eles:

BR-364, Km 228: Cacoal

BR-364, Km 234: Cacoal

BR-364, Km 230: Cacoal

BR-435, Km 82: Colorado do Oeste (siga e pare para veículos de pequeno porte)

Por conta dos bloqueios, as viagens de ônibus dentro do estado foram afetadas. Passageiros que precisam se locomover para outros municípios estão demorando mais a chegar nos destinos porque as companhias precisam fazer desvios.

A PRF informou que “o gabinete de crises tem trabalhado, desde domingo, em um plano de desobstrução das rodovias”.

As pessoas que estão obstruindo as rodovias são contrárias ao resultado das eleições presidenciais que aconteceram em outubro.

Início dos protestos

As mobilizações em Rondônia contra o resultado das urnas começaram logo após a divulgação do resultado, no dia 30 de outubro. Durante as semanas que se passaram, alguns trechos foram liberados, depois bloqueados novamente.

Desde o dia 1º de dezembro as rodovias estão totalmente liberadas. No último bloqueio, registrado em Cacoal (RO), um motorista de uma carreta acelerou o veículo na direção do grupo de bolsonaristas e acabou atropelando uma mulher. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado.