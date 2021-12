Rondônia abre 20 vagas para dois concursos do IBGE; veja edital

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta terça-feira (14) dois processos seletivos de contratação temporária para a realização do Censo Demográfico 2022. Em Rondônia as oportunidades são para Agente Censitário de Administração e Informática (ACA) e Coordenador Censitário de Área (CCA).

Para o cargo de coordenador censitário são ofertadas 3 vagas, para lotação nas cidades de Ariquemes, Cacoal e Vilhena. Segundo edital, os coordenadores também vão cobrir várias outras cidades destas regiões.

Já para os cargos de agente censitário serão 17 contratações e as oportunidades foram distribuídas para as seguintes cidades: Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho (capital, Candeias e distritos de Jaci e Extrema), Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

A remuneração para Agente Censitário de Administração e Informática é de R$ 1.700, com jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Entre as atribuições do Agente Censitário de Administração e Informática estão adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores; colaborar na organização e na administração dos postos de coleta de sua coordenação de subárea.

Já o Coordenador Censitário de Área responde por questões técnicas, administrativas e operacionais; acompanha os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementa as orientações recebidas; adota as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea.

A prova está prevista para o dia 20 de janeiro de 2022, em horário ainda não definido. O resultado final deve sair no dia 28 de março.

Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI

Total de vagas em RO: 17

Remuneração: R$ 1.700,00

Previsão de duração do contrato: 5 meses

Requisito: nível médio de escolaridade

Veja o edital e como se inscrever

Coordenador Censitário de Área – CCA

Total de vagas em RO: 3

Remuneração: R$ 3.677,27

Previsão de duração do contrato: 7 meses

Requisitos: nível médio de escolaridade e carteira nacional de habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade

Veja o edital e como se inscrever

Inscrição

Os interessados podem se inscrever pela internet, no site do concurso até o dia 10 de janeiro de 2022.

A taxa de inscrição é de R$ 44,00 para Agente Censitário de Administração e Informática e de R$ 66 para Coordenador Censitário de Área.

Os candidatos podem solicitar a isenção se:

Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda;

For doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Quem pedir a isenção deverá apresentar no ato da inscrição os documentos que comprovam que ele pode solicitar a isenção. O pedido pode ser feito até o dia 10 de janeiro de 2022.

G1