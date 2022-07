Rondônia atinge 11 mil casos ativos da Covid e 7 pessoas morrem em dois dias

Rondônia voltou a registrar aumento nos casos de Covid-19. De acordo com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), o estado chegou a 11.194 casos ativos da doença na noite de terça-feira (28), quando o último balanço foi divulgado.

Só nas últimas 24 horas foram registrados 1.141 novos casos conhecidos de coronavírus, número que corresponde a mais da metade do registrado ao longo de toda a semana passada.

O boletim da Agevisa também aponta que sete pessoas morreram em decorrência da Covid nos últimos dois dias.

As mortes foram em: Porto Velho (2), Rolim de Moura (1), Alvorada do Oeste (1), Ji-Paraná (1), Buritis (1) e Chupinguaia (1).

Na última semana, entre 19 a 25 de junho, foram 10 óbitos por Covid no estado.

Alerta para a máscara

Para o médico e pesquisador Juan Miguel Villalobos, como a transmissão do vírus voltou a subir, o uso de máscara volta a ser necessário em locais fechados.

“Devemos ter em conta que a pandemia não acabou, e provável que não acabe, onde vamos conviver com elas por muitos e muitos anos. Sabemos que a imunidade é fundamental. Duas doses da vacina produzem uma imunidade relativa, por isso o reforço (3° e 4° dose) torna-se necessário. As pesquisas que nós temos feito demonstram que a imunidade, depois de duas doses da vacina e após um período de seis meses, diminui quase a metade. Isso significa que pessoas com duas doses somente já tem uma imunidade aquém do desejado”, afirma.

Um estudo da Fiocruz no país também mostrou que está ocorrendo um aumento de novos casos da Covid, isso desde abril.

Diante do aumento de casos ativos da Covid, muitos órgãos públicos de Rondônia já voltaram a obrigar o uso de máscara em suas dependências. É o caso do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Federal (MPF).

Em Cacoal e Vilhena, as prefeituras publicaram decretos nos últimos dias determinando que pacientes, acompanhantes e trabalhadores usem máscaras para entrar em unidades de saúde (sejam elas públicas ou privadas).

G1