Rondônia atinge 300 mil casos conhecidos de Covid

O estado de Rondônia atingiu, no início desta semana, a marca de 300 mil casos conhecidos de coronavírus desde o começo da pandemia (que completa dois anos no próximo mês de março).

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a infecção se avançou com rapidez, principalmente no ano passado.

Nos primeiros dez meses da pandemia, entre março de 2020 e janeiro do ano passado, foram 100 mil casos de coronavírus notificados no estado. Já os outros 200 mil casos foram contabilizados de janeiro de 2021 a janeiro deste ano.

E em um ano e dez meses de pandemia, Rondônia teve mais de 2 mil casos registrados em 24h apenas três vezes, sendo que 2022 já entrou nesse recorde.

2020 – 22 de julho: 2.302 casos

– 22 de julho: 2021 – 05 de julho : 2.477 casos

– 05 de julho : 2022 – 21 de janeiro: 2.056 casos

Dos 303 mil casos de coronavírus registrados até a segunda-feira (24) no estado, 31% são apenas da capital Porto Velho, que tem quase 95,5 mil casos.

Veja as 10 cidades com mais óbitos desde o começo da pandemia

Município N° casos Porto Velho 95.282 Ariquemes 26.042 Ji-Paraná 23.623 Cacoal 17.845 Vilhena 16.614 Jaru 9.020 Pimenta Bueno 8.158 Rolim de Moura 8.135 Machadinho D’Oeste 7.684 Buritis 6.495

Fonte: Sesau

Com o avanço da variante Ômicron, especialistas acreditam que o número de infecções tende a triplicar nas próximas semanas.

A nova variante já está em circulação em Porto Velho, Jaru, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Alta Floresta do Oeste, Presidente Médici, Cerejeiras, Seringueiras e Vilhena.https://4bc8ffbafde415bc1f6079c51d057951.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Casos curados e ativos

Desde o início da crise sanitária, um boletim diário com as informações do avanço da pandemia é divulgado durante a noite pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Além de informar os casos e mortes registrados no estado, o governo divulgava o número de pacientes curados da doença e a quantidade de casos ativos. No entanto no início de dezembro do ano passado houve um ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e isso comprometeu a atualização de dados.

O boletim diário do governo, por exemplo, não foi publicado nos dias 10, 11, 12, 13 ,14 e 25 de dezembro de 2021.

A partir de 15 de dezembro o boletim começou a ser atualizado de maneira manual. Atualmente ele vai ao ar apenas com informações de casos e óbitos provocados pelo coronavírus, ou seja sem a quantidade de casos ativos e curados.

Até 9 de dezembro, antes do sistema federal ser hackeado, o governo de Rondônia informava que 270.169 pessoas já tinham se recuperado da doença.

Mortes

Em um ano e dez meses de pandemia, o estado já soma 6.810 mortes provocadas pela Covid, sendo que março do ano passado foi a pior época, quando Rondônia chegou a ter mais de 50 óbitos provocados pela doença em 24h.

A primeira morte por Covid foi registrada em Rondônia no dia 29 de março de 2020, e 138 dias depois o estado chegou a 1.000 vítimas fatais.

Em menos de 160 dias depois já eram 2.000 vidas perdidas. Em março do ano passado o estado chegou aos 3 mil mortos de coronavírus. Desde então, mais 3,8 mil pessoas morreram pela Covid em um período de dez meses.

G1