Rondônia completa 1 mês sem atualizar dados de vacinados contra Covid

Nesta segunda-feira (10) o Governo de Rondônia completa um mês sem atualizar dados da quantidade de vacinados contra Covid-19, número de casos ativos da doença e a quantidade de pessoas recuperadas.

O apagão de dados acontece por causa do ataque hacker, em dezembro, que atingiu os sistemas do Ministério da Saúde e o acesso à informação ainda é restrito.

De onde vem a informação?

Desde o início da crise sanitária, um boletim diário com as informações do avanço da pandemia é divulgado durante a noite pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Após o ataque, esse boletim não foi publicado nos dias 10, 11, 12, 13 ,14 e 25 de dezembro de 2021.

A partir de 15 de dezembro o boletim começou a ser atualizado de maneira manual. Atualmente ele vai ao ar apenas com informações de casos e óbitos provocados pelo coronavírus.

Segundo as equipes de saúde, até o momento o estado não tem acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, devido à indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde.

“O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao ministério também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno das novas informações da imunização”, informou o governo.

A previsão dada pelo governo para o restabelecimento dos dados era 7 de janeiro, mas não houve sucesso.

Vacinação: últimos dados conhecidos

Conforme dados compilados desde 20 de março de 2020 (início da publicação do boletim) até 9 de dezembro de 2021, o estado possuía 1.228.913 de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra Covid e 1.002.724 com a segunda.

