Rondônia confirma mais 42 novos casos da variante delta da Covid-19

Rondônia registrou mais 42 novos casos da variante delta da Covid-19. Segundo o governo do estado, os casos foram registrados em moradores de 9 a 78 anos.

Os novos casos foram registrados em dez municípios do estado, sendo:

dois em Nova Mamoré,

três em Porto Velho,

cinco em Jaru,

um em Ouro Preto do Oeste,

quatro em Teixeirópolis,

três em Presidente Médici,

sete em Cacoal,

12 em Ji-Paraná,

um em Rolim de Moura e

quatro casos em Vilhena.

De acordo com a administração estadual, todos os pacientes positivados com a variante delta estão sendo “monitorados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e pelas vigilâncias municipais”.

Soma de casos

Agora, o estado soma 84 casos da nova variante. Os primeiros sete casos foram confirmados no dia 9 de setembro e no dia 23 do mesmo mês, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou mais 35 novos casos da variante.

O que é a variante delta?

A delta foi identificada primeiramente na Índia. Ela é uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, tendo em vista sua alta taxa de transmissão. A variante é tão contagiosa quanto a catapora, segundo documentos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), divulgados pelo jornal The Washington Post.

Conforme os documentos, a delta provavelmente provoca uma doença mais séria do que as anteriores e os casos entre vacinados podem ser tão transmissíveis quanto entre os não vacinados.

Sintomas da variante delta — Foto: Arte BBC