Rondônia cria dia estadual em memória às pessoas que morreram vítimas da Covid-19

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil) sancionou a lei nº 5.260 que institui o Dia Estadual em Memória aos Cidadãos que Faleceram em Virtude da Covid-19 no estado de Rondônia. Pela lei, o dia reservado para relembrar a memória das vítimas é 29 de março. O texto foi publicado no início do mês de janeiro no Diário Oficial.

De acordo com a lei, a data passa a integrar o calendário oficial do estado de Rondônia. O projeto é de autoria do deputado estadual Eyder Brasil (União Brasil) e o texto foi apresentado em 2020, através do Projeto de Lei 825/2020.

“É uma data para homenagear não apenas as vítimas da doença que tanto fazem falta na vida de cada um de nós, mas também seus familiares e os profissionais de saúde”, disse.

Dados do Boletim Covid, divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) em parceria com a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), mostram que, desde o início da pandemia, Rondônia já tem 6.881 óbitos.

Ainda de acordo com o boletim divulgado na última terça-feira (8), o estado já contabiliza 338.545 diagnósticos confirmados da doença desde o início da pandemia.

