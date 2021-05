Rondônia deve receber lote com mais de 49 mil doses de vacina contra a Covid-19

Rondônia recebeu parte do novo lote de vacinas contra Covid-19 no sábado (1º). Ao todo, 49.700 doses devem chegar ao estado, sendo 3.200 da CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e 46.500 da AstraZeneca, fabricada no país pela Fiocruz.

De acordo com o Governo de Rondônia, as doses da CoronaVac chegaram em Rondônia no sábado (1º) e as caixas com as mais de 46 mil doses da AstraZeneca, chegam em Rondônia na segunda-feira (3).

Quem vai ser vacinado?

As doses da CoronaVac vão contemplar trabalhadores da saúde que precisam tomar a 2ª dose e profissionais de segurança e salvamento com a 1ª e a 2ª dose.

Além disso, o governo também explicou que seguirá a determinação do Ministério da Saúde e atenderá pessoas com 60 a 64 anos com comorbidades (1ª dose) .

E a 2ª dose da CoronaVac?

Na quarta-feira (28), a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac foi suspensa em Ariquemes e no dia anterior a suspensão foi em Porto Velho. O motivo é a falta do imunizante.

Em nota, o governo do estado explicou que o laboratório deve normalizar a entrega das doses destinadas à aplicação da 2ª dose em até 10 dias e por isso, esse lote, não atenderá as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina.

Vacinação em Rondônia

Mais de 10% da população rondoniense já tomou a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. O estado é o antepenúltimo no ranking nacional de vacinação, na frente apenas do Amapá e Roraima.

De acordo com o Painel Covid do Governo de Rondônia, mais de 193 mil pessoas já receberam a primeira dose do imunizante no estado e apenas 81.126 foram contemplados com a 2ª dose.

Histórico de chegadas de vacinas em Rondônia

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1