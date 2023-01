Rondônia divulga calendário do IPVA 2023; veja as datas

O governo de Rondônia divulgou o calendário completo para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2023.

O pagamento do IPVA é obrigatório no estado para todos os veículos fabricados a partir 2008. A alíquota varia conforme o modelo e a “idade” do veículo.

De acordo com o governo de Rondônia, para receber o desconto de 10% o contribuinte precisa fazer o pagamento antecipado em até 60 dias do vencimento.

Para pagamento até 30 dias do vencimento, o desconto sobre o valor do IPVA será de 5% (veja na tabela abaixo).

Calendário de pagamento do IPVA 2023 em RO

Nº final da placa 10% de desconto 5% de desconto Sem desconto- prazo limite para licenciamento 1, 2, 3 31 de janeiro 28 de fevereiro 31 de março 4 28 de fevereiro 31 de março 28 de abril 5 31 de março 28 de abril 31 de maio 6 28 de abril 31 de maio 30 de junho 7 31 de maio 30 de junho 31 de julho 8 30 de junho 31 de julho 31 de agosto 9 31 de julho 31 de agosto 29 de setembro 0 31 de agosto 29 de setembro 31 de outubro Fonte: Sefin-RO

As alíquotas do IPVA em Rondônia variam entre 1%, 2% e 3%, conforme o tipo de veículo, motocicletas e caminhões.

Acesse aqui a tabela de preços no site da oficial da secretaria

Ainda segundo reiterou o governo, os veículos com data de fabricação anterior a 2008 são isentos do imposto em Rondônia.

IPVA parcelado

No último dia 21 de dezembro, o governador Coronel Marcos Rocha (União) sancionou uma lei que vai permitir o parcelamento do IPVA em cinco vezes, duas a mais do que era permitido até 2022.

Segundo o texto, o benefício será válido para todos os créditos tributários do IPVA, inclusive vencidos, desde que não estejam inscritos na dívida ativa.

As parcelas deverão ser mensais, com valores iguais e sucessivos. “O crédito tributário a ser parcelado será consolidado na data do pedido do parcelamento, com todos os acréscimos previsto na legislação, inclusive multa, e juros”.

O parcelamento do IPVA deverá ser feito no site da Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin). Pela lei, a primeira parcela deve ser paga até o primeiro dia útil seguinte àquele em que o pedido de parcelamento for solicitado.

Veja como calcular o IPVA do seu veículo

Para descobrir qual o valor a ser pago de IPVA é preciso saber o valor venal do seu veículo, considerando o preço disponível na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e multiplicar pela alíquota referente à categoria dele.

Exemplo:

Valor venal de um veículo utilitário: R$ 30.500

Alíquota: 3%

Cálculo: 30.500 x 0,03 (R$ 915 é o valor que será cobrado no IPVA).