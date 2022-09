Rondônia é líder na produção de tambaqui no Brasil, aponta IBGE

x

Rondônia permanece na liderança quanto a produção de tambaqui no Brasil, revelou a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2021, o estado produziu 34 mil toneladas, o que corresponde a 36,7% da produção nacional.

Ao todo, o país produziu 94 mil toneladas do pescado, sendo que Maranhão e Roraima produziram 11 mil toneladas cada um, ficando com 2º e 3º maiores produtores do país respectivamente.

De acordo com o IBGE, no ranking de municípios, Rondônia também é destaque, tendo 14 entre os 25 maiores produtores de tambaqui. Ariquemes (RO) é o maior produtor do estado, produzindo 10 mil toneladas em 2021. Também integram o ranking:

Cujubim (2,7 mil toneladas)

Cacaulândia (2,4 mil toneladas),

Alta Floresta d’Oeste (2,2 milhões de toneladas),

Rio Crespo (1,5 mil toneladas)

Porto Velho (1,5 mil toneladas).

G1