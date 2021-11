Rondônia é um dos quatro estados brasileiros com taxa de ocupação nos leitos de UTI Covid acima de 50%

Rondônia está entre os quatro estados brasileiros com ocupação dos leitos da Covid-19 acima de 50%, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados na sexta-feira (12). Com isso, o estado se enquadra no estado de alerta.

Atualmente, existem 89 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos ativos em Rondônia e cerca de 52% deles estão ocupados.

A grande taxa de ocupação possui relação com a redução dos leitos que vem acontecendo desde junho desde ano. Há quatro meses, 345 unidades estavam ativas e desde então, aconteceu uma redução de 74% na quantidade de pessoas internadas com a doença.

A quantidade de internações também caiu consideravelmente se comparado ao mesmo período de junho deste ano. No dia 13 do sexto mês, 236 pessoas estavam internados nos leitos de UTI adultos e atualmente, 48 pessoas estão internadas. Com relação aos leitos clínicos adultos, a taxa é bem menor: 26,6% das 84 unidades disponíveis.

A comparação feita pelo g1 é baseada nos dados mais recentes do painel Covid-19, do governo de Rondônia.

Mortes

De acordo com um levantamento feito pela Rede Amazônica, com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em outubro, 65% dos municípios rondonienses não registraram nenhuma morte por Covid-19. O cenário é o melhor desde abril de 2020.

Desde o começo da pandemia, 6.585 óbitos foram registrados em decorrência da Covid-19.

Vacinação

Quase dez meses após o inicio da vacinação contra a Covid-19 em Rondônia, mais de 1 milhão de doses das vacinas foram aplicadas, segundo dados da Sesau. Confira taxas de vacinados:

1ª dose: 1.177.998

2ª dose e dose única: 896.433

G1