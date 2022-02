Rondônia é único estado que não abriu vagas no Sisu 2022; entenda

Rondônia é o único estado do país a não abrir vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022. O programa nacional é conhecido por selecionar estudantes para cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o país através da nota do Enem.

As inscrições do Sisu 2022 foram abertas na terça-feira (15) e seguem até a sexta-feira (18).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a adesão ao Sisu não é obrigatória, sendo autonomia das instituições federais decidir se participam ou não do programa. No estado, nem a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e nem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) participam do programa neste semestre.

Ao g1, a Unir dizer manter um sistema próprio para seleção de novos alunos, através das notas do Enem, que possibilita mais oportunidades para estudantes rondonienses cursarem o ensino superior, especialmente estudantes em situação de vulnerabilidade sócio-econômica e oriundos de escolas públicas.

Conforme a Unir, através deste processo seletivo também é possível “observar e atender às condições de particularidades próprias da região em que atua”.

No mais recente processo seletivo, a universidade diz ter ampliado as notas do Enem possíveis de serem utilizadas pelos candidatos para até três anos anteriores, e ainda selecionou alunos através da média de notas obtidas pelos candidatos ao longo do Ensino Médio. Conforme a assessoria, atualmente a Unir discute a manutenção destas possibilidades.

O Ifro já chegou a participar e oferecer vagas no Sisu em edições anteriores, mas atualmente também faz o próprio processo seletivo para ingresso tanto nos cursos técnicos de nível médio quanto de nível superior.

Inscrições abertas

Mesmo nenhuma instituição oferecendo vagas para o estado, os estudantes de Rondônia podem participar da seleção do Sisu para ingressar em outras em institutos e universidades dos outros estados.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet na página oficial do programa, até sexta-feira.

Durante o período de inscrição, o candidato pode mudar as suas opções de curso quantas vezes julgar conveniente, sendo que só será considerada válida a última inscrição confirmada.

O Sisu é destinado a todos os estudantes que tenham feito o Enem do ano anterior, contanto que não tenham zerado a nota da redação. A partir de 2021, o programa também passou a disponibilizar vagas para cursos à distância.

*Estagiária do g1 Rondônia sob supervisão de Jônatas Boni.

