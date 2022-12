Rondônia encerra 2022 com saldo de cerca de 14 mil novas empresas

Em todo o ano de 2022 mais de 24 mil empresas foram abertas em Rondônia, segundo o Mapa de Empresas do Ministério da Economia. Destas, cerca de 14 mil chegaram ao final do ano em funcionamento.

Ao todo, Rondônia tem mais de 128 mil empresas ativas, sendo o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios o setor predominante, com mais de 9 mil empresas. O setor de cabeleireiros, manicure e pedicure fica em segundo lugar no ranking, com cerca de 5,5 mil empresas:

Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios: 9.111 cabeleireiros, manicure e pedicure: 5.587 obras de alvenaria: 3.416 minimercados, mercearias e armazéns: 3.259 promoção de vendas: 3.157 lanchonetes, casos de chá, de suco e similares: 3.004 restaurantes e similares: 2.734 comércio varejista de bebidas: 2.445 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças: 2.321 atividades de estética ou outros serviços de cuidados com a beleza: 2.213

A região Norte teve um saldo de 114 mil novas empresas este ano. No país, a região Sudeste foi a que apresentou o maior número de CNPJs abertos, encerrando o ano com um saldo de pouco mais de 1,8 milhão de novas empresas.

Em todo o país foram abertas cerca de 3,6 milhões de empresas, sendo que 2 milhões se mantiveram abertas. Com esse número, o país chega a mais de 20 milhões de empresas em atividade.

O Microempreendedor Individual (MEI) é a modalidade mais comum, responsável por mais de 50% dos registros.

