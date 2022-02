Rondônia entra em alerta de chuvas intensas, aponta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 47 cidades de Rondônia. O aviso, válido até sábado (12), prevê perigo potencial de chuvas e ventos intensos nas cidades:

Alta Floresta D’Oeste

Alto Alegre dos Parecis

Alto Paraíso

Alvorada D’Oeste

Ariquemes

Buritis

Cacaulândia

Cacoal

Campo Novo de Rondônia

Candeias do Jamari

Castanheiras

Chupinguaia

Colorado do Oeste

Corumbiara

Cujubim

Espigão D’Oeste

Governador Jorge Teixeira

Guajará-Mirim

Itapuã do Oeste

Jaru

Ji-Paraná

Machadinho D’Oeste

Ministro Andreazza

Mirante da Serra

Monte Negro

Nova Brasilândia D’Oeste

Nova Mamoré

Nova União

Novo Horizonte do Oeste

Ouro Preto do Oeste

Parecis

Pimenta Bueno

Pimenteiras do Oeste

Porto Velho

Presidente Médici

Primavera de Rondônia

Rio Crespo

Rolim de Moura

Santa Luzia D’Oeste

São Felipe D’Oeste

São Miguel do Guaporé

Teixeirópolis

Theobroma

Urupá

Vale do Anari

Vale do Paraíso

Vilhena

O alerta prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Além disso, há possibilidade de ventos intensos entre 60 e 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Chuvas com trovoadas

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão para sexta é de dia nublado em todo o estado, com sol aparecendo sempre entre muitas nuvens e com muito mormaço.

A tarde, o mormaço favorecerá áreas de instabilidade, que provocarão pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões rondonienses. Além disso, há possibilidade de temporais isolados em todo o estado.

G1