Rondônia entra em alerta para chuvas intensas

Rondônia deve ter chuvas intensas entre a noite desta quarta-feira (3) e a quinta-feira (4). De acordo com Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), parte do estado está em alerta laranja e outra parte em alerta amarelo.

Em qualquer situação emergencial, a comunidade deve ligar imediatamente para o número do Corpo de Bombeiros, no 193, e a Polícia Militar, no 190.

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera favorece as áreas de instabilidade sobre Rondônia, provocando assim as fortes chuvas.

Na quinta-feira a previsão é de céu nublado nublado pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite no sul do estado.

Já em Porto Velho o dia será de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora.

G1