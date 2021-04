Rondônia está há três dias sem registrar fila de pacientes para leitos Covid

Rondônia está há três dias sem pacientes na espera por leitos Covid, de acordo com dados dos relatórios de ações da Sala de Segurança Integrada do Governo do Estado. Essa é a primeira vez em mais de dois meses que o estado não relata fila.

No dia 18 de abril, o relatório apontava que seis pessoas estavam aguardando por uma vaga em um hospital público para o tratamento da Covid-19, estando todos em estado grave e dois para intubação. Esse número zerou no dia seguinte e o quadro seguia igual até a quarta-feira (21), data da última atualização divulgada.

Rondônia começou a apresentar fila de espera por leitos vagos no dia 4 de fevereiro, quando foram registradas 22 pessoas sem acesso à internação hospitalar. Desde então, se passaram 73 dias com filas sendo mencionadas nos relatórios do Estado.

O pior momento foi na segunda quinzena de março, quando Rondônia chegou a ter 170 pessoas aguardando por vagas em hospitais, sendo 131 com necessidade de internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Ocupação de leitos de hospitais

De acordo com o relatório da última quarta-feira (21), o estado tinha 652 pacientes internados, sendo 412 na rede pública estadual, 134 na rede pública municipal, 89 na rede privada e 17 na rede filantrópica.

Na rede pública estadual quase 94% das vagas em UTIs para adultos estavam ocupadas, restando 20 vagas disponíveis em Rondônia. Nos leitos clínicos a taxa de ocupação era de 71% com 82 vagas para novos pacientes, sendo 29 no Hospital de Campanha em Porto Velho. Somando com os leitos infantis, o Estado tinha 127 leitos, tanto de enfermaria como de UTI, livres.

Já na rede municipal, somadas todas as cidades com capacidade de internação de pacientes, 103 leitos estavam disponíveis. Na rede particular tinham 93 leitos. Enquanto na filantrópica haviam 25 vagas para novos pacientes.

Até a quarta (21) Rondônia registrava 207.030 casos diagnosticados da Covid-19, 4.939 óbitos e 190.718 pacientes recuperados da doença. Mais de 163 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, e dessas, pouco mais de 50 mil já completaram a imunização, recebendo a segunda dose.

