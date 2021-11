Rondônia fica em 10º lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê

Rondônia fica em 10º lugar no quadro geral de medalhas no 28º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos. Competição ocorreu no Ginásio Mauro Pinheiro em São Paulo (SP), em 14 de outubro. Mais de 1 mil atletas da confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) participaram do evento.

O bronze ficou com as atletas Naiane de Souza, Ana Gabriela e Camily Gabriele na categoria por equipe no Kata. A atleta Naiane de Souza foi duplamente vencedora. Ela garantiu um segundo bronze na categoria Kata Adulto, faixa Roxa.

Camily Gabriele e o Flávio Gomes, ficaram na quinta colocação. Segundo os atletas rondonienses, a competição foi acirrada. Pequenos detalhes fizeram a diferença. Os karatecas de Vilhena subiram ao pódio por duas vezes.

“Estar em uma competição tão importante como essa foi de grande aprendizado para todos nós. Aproveito para agradecer a Eucatur, pais e familiares dos atletas. Nossa gratidão a todos vocês que compreendem a importância do esporte e patrocinaram nossa equipe, obrigado!”, disse o Sensei Flávio.

Ao todo 11 atletas da delegação de Rondônia participaram do torneio. O estado ficou na 10º colocação. O estado de São Paulo conquistou 210 pódios e ficou em primeiro lugar.

Por Diário da Amazônia