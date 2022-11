Rondônia garante mais de 20 medalhas nos Jogos Escolares

x

Rondônia encerrou a participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) de 2022 com 22 medalhas. Ao todo, foram 11 modalidades disputadas no Rio de Janeiro, entre 31 de outubro e 15 de novembro.

Mais de 250 pessoas fizeram parte da delegação de Rondônia no evento e ao todo, Rondônia obteve medalhas nas modalidades judô, karatê, xadrez, futsal, natação, ciclismo, atletismo, badminton, wrestling, vôlei e ginástica rítmica.

Quadro de medalhas

OURO PRATA BRONZE 7 6 9 Fonte: JEBs

Judô

O judô foi responsável pela maior parte das medalhas. Na modalidade, foram sete medalhistas em categorias diferentes. Na série prata, Heloisa de Souza conquistou o ouro ao vencer a judoca de Roraima pela categoria superligeiro.

Judocas medalhistas nos Jogos Escolares — Foto: FFERO/Divulgação

No mesmo dia, Mateus Edilelson e Maria Fernanda também conquistaram medalhas na modalidade. O estudante Mateus obteve a medalha de bronze na série prata, na disputa da categoria leve e Maria Fernanda recebeu o bronze na categoria meio leve.

As outras medalhas em judô foram conquistadas por: Gabrielly Pereira e Maria Vitória Pontes. Ambas receberam a medalha de ouro nas séries prata e bronze, respectivamente.

Débora Andrade e Ana Karolina completaram o quadro de medalhas no judô ao conquistarem a medalha de bronze na série bronze.

Karatê

O Karatê teve uma única medalha. Pela série bronze, a estudante Marya Rita foi contemplada com a medalha de ouro na categoria kumite.

Xadrez

Duas duplas no xadrez foram responsáveis por duas medalhas na competição. A dupla masculina composta por Jean Henrique e Mateus Souza conseguiram a medalha de bronze na série prata.

No feminino, Thaynara Bispo e Letícia de Souza ficaram em 1º lugar na série bronze.

Vôlei

A última medalha na competição foi no voleibol feminino. A equipe da escola Álvares de Azevedo, de Vilhena (RO), foi vice-campeã na série cobre.

Futsal

As equipes de futsal do feminino e masculino de futsal disputaram a categoria cobre. A equipe masculina da escola José Otino de Freitas, de Porto Velho, foi vice-campeã, enquanto a equipe feminina da escola Aluízio Pinheiro Ferreira, de Ji-Paraná (RO), ficou com a 3ª colocação.

Natação

Maina Brito Silva brilhou nas piscinas defendendo Rondônia — Foto: FFERO/Divulgação

Pela série prata da natação feminina, Mainá Conceição foi medalhista de bronze na categoria 100 metros borboleta.

Ciclismo

No ciclismo, Amanda de Souza deu a volta por cima após quase chegar ao pódio na prova de velocidade. Na prova de estrada, a atleta pedalou rumo à prata.

Atletismo

Três medalhas vieram no atletismo. Nos 80 metros rasos, Lara Francioli atingiu a marca de 10,54 segundos e ficou na vice colocação.

No arremesso de peso masculino, Kaiky Gabercht ficou com a medalha de bronze e no lançamento de disco, Davi Assis se assegurou no terceiro lugar.

Badminton

Dupla medalhista de Badminton — Foto: Divulgação

A dupla de badminton, Anna Gabriela e Lara Rita conquistaram a medalha de prata pela série prata.

Wrestling

Na luta pela medalha, no estilo livre do wrestling, saíram duas medalhas. Maria Eduarda foi vice-campeã na série ouro e Vitória Isabelli foi campeã na série prata.

Ginástica

A equipe de ginástica rítmica ficou em 1º lugar na pontuação da série cobre. As estudantes Anna Cristina, Donatella Nunes, Pietra Vitória e Sarah Becker conquistaram a medalha de ouro.

*Estagiário, sob supervisão de Thaís Nauara.

GE/RO