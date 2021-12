Rondônia não divulga dados da pandemia na quarta-feira (1º)

Rondônia não atualizou os números de casos e mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (1º). O motivo é um problema registrado no momento de baixar os dados do Banco de Dados do Ministério da Saúde (e-SUS-VE), segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Em nota, o governo informou que “mesmo sendo disponibilizados sem erros, os dados baixavam números idênticos aos publicados no dia 30 de novembro, assim não permitindo alteração nas informações das últimas 24 horas”.

Com isso, os dados acumulados serão informados somente na próxima edição.

Até a última terça-feira (30) o total de mortes no estado era de 6.640, desde o início da pandemia. Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o estado tem 277.374 registros, sendo que 288 foram apenas na terça.

Vacinados

O boletim de terça também apontou que, 1.213.941 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 924.206 se imunizaram com a segunda.

G1