Rondônia não divulga dados de casos e mortes por Covid pelo quinto dia seguido

O Estado de Rondônia não atualizou os dados de casos e mortes por Covid-19 nesta terça-feira (14). Isso porque, segundo o governo estadual, não é possível acessar o Banco de Dados do e-SUS VE, já que o servidor do Ministério da Saúde enfrenta instabilidade.

Desde a semana passada, devido ao ataque hacker contra o site do Ministério da Saúde, o governo tem dificuldade para contabilizar os casos, mortes e o avanço da vacinação contra a Covid em Rondônia.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo Governo de Rondônia sobre o caso, nesta terça:

“A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a produção do Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta terça-feira (14), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e-SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).

Diante dessa situação, o Cievs estadual está buscando junto aos Municípios, uma alternativa para viabilizar os dados sobre covid-19 nas próximas edições do Boletim.”

Cenário nacional

Conforme o consórcio de veículos de imprensa, o ataque hacker no site do Ministério da Saúde, afetou indiretamente a divulgação de casos e mortes em cinco estados nesta terça-feira: GO, MS, RJ, RO e TO. É o 5º dia seguido com problemas decorrentes do ataque, apontados por diferentes estados.

Sem dados de cinco estados, o Brasil registrou nesta terça-feira (14) 141 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chegando a 617.121 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 151. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -34% e aponta tendência de queda.

Últimos dados em Rondônia

O último boletim Covid divulgado em Rondônia foi em 9 de dezembro, quinta-feira. Até essa atualização, conforme dados consolidados, o estado rondoniense tinha 280.495 casos confirmados de Covid-19 e 6.671 mortes provocadas pela doença (desde o início da pandemia).

*Nos dias 1º ,10 ,11,12 ,13 e 14 de dezembro o governo de Rondônia não divulgou dados.

Vacinados

O boletim divulgado na última quinta-feira também aponta que haviam 1.228.913 pessoas vacinadas com a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 1.002.724 se imunizaram com a segunda.

G1