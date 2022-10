Rondônia não registra mortes por Covid há duas semanas

Rondônia não registrou mortes por Covid-19 entre os dias 16 a 22 de outubro. Com isso, o estado completa 11 dias sem o registro de óbitos.

A última morte confirmada no estado foi dia 11 de outubro na cidade de Nova Brasilândia D’Oeste.

Na última semana o estado computou 287 novos casos conhecidos de Covid-19.

Os dados foram compilados pelo g1 a partir de dados divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Desde o início da pandemia, 457.532 casos de Covid-19 foram confirmados e 7.361 pessoas perderam a vida em Rondônia.

Vacinação

Até o último sábado (22), o estado contava com 1.316.202 moradores adultos imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid. Enquanto 133.838 já haviam tomado as quatro doses. Entre as crianças, pelo menos 69.535 receberam a primeira dose em Rondônia.

