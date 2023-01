Rondônia perdeu 1,2 mil km² de floresta por desmatamento em 2022, diz Imazon

Rondônia perdeu pouco mais de 1,2 mil quilômetros quadrados de floresta em 2022 em razão do desmatamento. É o que aponta o monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta quarta-feira (18).

O estado é o quarto da Amazônia Legal mais afetado, sendo Pará (3.874 km²) o líder, seguido do Amazonas (2.575 km²) e Mato Grosso (1.604 km²) como os mais desmatados.

O resultado da devastação em todo o bioma traz uma marca severa: foram 10.573 km² perdidos, o equivalente à derrubada de quase três mil campos de futebol por dia de floresta. Ainda segundo a análise do instituto, essa é a maior destruição registrada em 15 anos.

Mesmo ao lado dos estados da Amazônia Legal que mais sofrem com o avanço do desmatamento desde 2019, Rondônia registrou remota queda na perda florestal em relação a 2021. Naquele ano, houve a supressão de 1.290 km² de área, conforme o Imazon.

Cenário do desmate em áreas protegidas

As áreas em situação mais crítica de perda florestal são as unidades de conservação estaduais. Nesses locais, o Imazon aponta que a devastação subiu 8% no ano passado em relação a 2021. Em quantitativo de área, perderam 746 km² em 2022, enquanto que em 2021 a supressão foi de 690 km².

Mesmo sob muita pressão, as unidades de conservação federais e as terras indígenas registraram queda no desmatamento em 2022 de 8% e de 21%, respectivamente. Apesar disso, o monitoramento do instituto diz que o desmatamento em 2022 foi o segundo maior em uma década nas unidades de conservação federais e o quarto maior nos territórios indígenas.

A TI Sete de Setembro, entre Cacoal, Espigão D’Oeste e Rondolândia, nos estados de Mato Grosso e Rondônia, aparece no ranking dos 10 territórios que mais sofreram pelo avanço do desmatamento em 2022. No caso das unidades de conservação, PES de Guajará-Mirim e a Estação Ecológica de Samuel, ambas também em Rondônia, estão entre as 10 mais desmatadas.

O atual governo tem prometido dar prioridade à proteção da Amazônia. Em diversas entrevistas, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, tem reforçado o compromisso com a política ambiental e com o desmatamento zero no bioma. Marina também anunciou a criação de uma secretaria para frear a derrubada das florestas.

“Mas para que isso aconteça de fato, é preciso que a gestão busque a máxima efetividade nas medidas de combate à devastação que já foram anunciadas, como a volta da demarcação de terras indígenas, a reestruturação dos órgãos de fiscalização e o incentivo à geração de renda com a floresta em pé”, disse Bianca Santos, pesquisadora do Imazon.

