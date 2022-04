Rondônia pode renovar toda bancada na Câmara Federal em outubro

A bancada federal de Rondônia tem direito à oito das 513 vagas na Câmara Federal em Brasília (DF). Dos atuais deputados e deputadas que atuam na Capital Federal, três vão tentar outros cargos: Léo Moraes (Governo do Estado), XXXXXXX XXXXXX (PSDB) e Jaqueline Cassol (PP) vão para a vaga do Senado.

Os cinco restantes que vão buscar a reeleição estão com indefinições envolvendo nominatas e união com outros partidos, mas observam atentamente nomes fortes entrando na disputa.

Somente no União Brasil, partido que surgiu da fusão do PSL com DEM, há personagens importantes como pré-candidatos: Fernando Máximo, Evandro Padovani, Cristiane Lopes, Elias Rezende, José Lebrão e José Jodan (vice-governador).

Correndo por fora, em outras legendas, ainda há o incansável Lindomar Garçom, Luiz Cláudio, Breno Mendes, Thiago Flores, Rafael Fera (vereador em Ariquemes), Anderson Pereira (deputado estadual), Sofia Andrade (ativista de direita), Dr. Wenceslau, entre outros nomes que se destacam no interior do estado.

Bolsonarismo

Entre o quinteto que busca a reeleição, o único que pode considerar que tem situação “tranquila” é o coronel Chrisóstomo, que foi eleito na onda Bolsonaro e fez campanha mais voltada ao presidente/capitão e ao governador/coronel da PM, onde ele se posicionou como defensor do bolsonarismo em Rondônia.

A confiança dele vem dos eleitores do “mito”, que em votos válidos, devem ultrapassar a casa dos 60% por aqui.

Até agosto, com a realização das convenções partidárias e definição do fechamento das nominatas, muitas mudanças no tabuleiro ainda devem acontecer, com algumas traições no caminho e muitas surpresas, envolvendo até desistências para enfrentar o jogo político-eleitoral deste ano.

Fonte: Rondoniaovivo