Rondônia recebe 13º lote de vacinas contra a Covid-19

Rondônia recebeu nesta quinta-feira (8) a 13ª remessa de vacinas contra a Covid-19. O governo diz que o lote é composto por 12.200 doses da CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e 15.750 da AstraZeneca, fabricada no país pela Fiocruz.

O imunizante chegou em Porto Velho por volta das 15h (horário local) e está na rede de frios. Ainda essa semana as doses serão distribuídas para as Regionais de Saúde. O grupo contemplado com essa nova remessa é formado por idosos que ainda não receberam a segunda dose, profissionais de saúde e profissionais da segurança pública.

Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), com a nova remessa, o estado recebeu mais de 292 mil doses das duas vacinas.

Histórico de entrega das vacinas anti-covid em Rondônia:

49 mil doses da CoronaVac chegaram ao estado no dia 19 de janeiro, esse foi o primeiro lote 13 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca chegaram na manhã de 24 de janeiro Outras 8,2 mil doses da CoronaVac chegaram em 25 de janeiro Mais 36,6 mil vacinas CoronaVac chegaram no dia 7 de fevereiro Um lote com 4 mil doses da Astrazeneca chegou em 24 de fevereiro 1,4 mil doses da vacina Coronavac em 25 de fevereiro 17 mil doses da CoronaVac no dia 3 de março Dia 10 de março, 12,2 mil doses da CoronaVac foram recebidas O nono lote de vacinas com 25,2 mil doses foi entregue no estado no dia 17 de março A décima remessa de vacinas chegou no dia 21 de março, com 23,4 mil doses No dia 27 de março foram entregues mais 23 mil doses Coronavac e AstraZeneca Em 1º de abril chegaram 51,4 mil novas doses Nesta quinta-feira (8), chegaram mais 27.950 doses entre Coronavac e AstraZeneca

Vacinação

No Brasil, até a quarta-feira (7), 21.445.683 pessoas já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O número representa 10,13% da população brasileira. A segunda dose aplicada em 6.065.854 pessoas (2,86% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 27.511.537 doses foram aplicadas em todo o país.

Distribuição das doses

As vacinas contra o novo coronavírus são enviadas pelo Ministério da Saúde ao Governo de Rondônia. Esse, por sua vez, distribui para as Regionais de Saúde em: Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena e, diretamente nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

Após a chegada, as doses são aplicadas nas pessoas conforme grupos prioritários previstos no Plano Municipal de Vacinação.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1