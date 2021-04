Rondônia recebe 50 concentradores de oxigênio emprestados pelo Amazonas

Rondônia recebeu esta semana 50 concentradores de oxigênio cedidos pelo Amazonas. De acordo com o Governo do Estado, os equipamentos permitem concentrar oxigênio a partir do ambiente até que fique 95% puro e então a substância é enviada ao paciente através de cânulas. Ele é indicado para casos moderados da Covid-19.

Os concentradores serão utilizados em hospitais da rede pública, sendo para a estadual:

10 para Extrema,

10 para São Francisco e

10 para Buritis.

Os outros 20 equipamentos serão distribuídos entre unidades municipais de saúde de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Vilhena e Costa Marques.

Esses concentradores são fruto de uma doação garantida pelo Ministério Público do Trabalho ao Governo do Amazonas. De 120 aparelhos recebidos pelo Amazonas, 50 foram emprestados para Rondônia.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1