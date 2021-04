Rondônia recebe mais 24,7 mil doses de vacinas contra Covid-19

Rondônia recebeu nesta quinta-feira (22) mais 24,7 mil doses de vacinas contra Covid-19, sendo 5,2 mil doses da CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e 19,5 mil da AstraZeneca, fabricada no país pela Fiocruz.

Os imunizantes chegaram em Porto Velho por volta das 14h30 (horário local) e serão distribuídos para as regionais de saúde que integram as campanhas de vacinação de todo o estado.

Devem ser contempladas com essa chegada: as pessoas de 60 a 64 anos que precisam tomar a primeira dose e as de 65 a 69 anos que ainda têm que tomar a segunda, além dos profissionais de segurança, salvamento e forças armadas.

Distribuição das doses

Regional Quantidade Ji-Paraná 5380 Cacoal 2625 Vilhena 2300 Ariquemes 3550 Rolim de Moura 2545 Porto Velho 8280 *Forças de segurança 20

Fonte: Governo de Rondônia

Histórico de chegadas de vacinas em Rondônia

