Rondônia recebe mais de 140 mil doses de vacinas da Pfizer e AstraZeneca na sexta-feira (22)

Rondônia recebeu 140.580 doses de vacinas contra Covid-19 nesta sexta-feira (22). Esse é o maior lote que chega ao estado desde o início da campanha de vacinação.

Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), compõem o lote: 51.480 doses da vacina da Pfizer e 89.100 da AstraZeneca.

As doses de AstraZeneca devem atender adolescentes com a primeira dose e demais públicos previstos no plano nacional, com a segunda. Já a vacina da Pfizer será usada para as doses de reforço das pessoas que já completaram 180 dias após a segunda dose.

Os imunizantes chegaram na sede da Rede Estadual de Frio, em Porto Velho, durante a tarde.

Vacinação no estado

Conforme dados compilados pela Agevisa até esta sexta-feira (22), 1.152.580 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia e 701.659 se imunizaram com a segunda.

G1