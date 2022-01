Rondônia recebe mais de 54 mil doses de vacinas da Pfizer contra Covid-19

Rondônia recebeu 54.990 doses de vacina da Pfizer contra Covid-19 nesta sexta-feira (7). Esse é o primeiro lote de imunizantes recebido em 2022.

As doses serão destinadas para vacinação de pessoas maiores de 12 anos e distribuídas nas aplicações de primeira, segunda e dose de reforço, segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

As vacinas chegaram na Rede de Frios da capital durante a tarde e serão enviadas no final de semana para as Regionais de Saúde do interior do estado.

Rondônia ainda não recebeu as vacinas para atender as crianças entre 5 e 11 anos. A Agevisa confirmou que aguarda o envio dessa doses pediátricas na segunda quinzena de janeiro, junto com a nota técnica com as orientações do Ministério da Saúde. A pasta diz que trabalha para imunizar as crianças para o retorno às aulas.

