Rondônia recebe mais de 66 mil doses de vacina da Pfizer contra Covid-19

Mais um lote de vacina contra a Covid-19 chegou em Rondônia nesta terça-feira (19). Desta vez, 66.690 doses do imunizante da Pfizer foram entregues.

As doses estão na Rede Estadual de Frios, em Porto Velho e serão distribuídas para as regionais de saúde nas cidades interior do estado.

Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), as doses devem atender adolescentes com a primeira dose e com a segunda a população maior de 18 anos, vacinada há mais de 28 dias.

Vacinação no estado

Conforme dados compilados pela Agevisa até a última segunda-feira (18), 1.149.434 de rondonienses já se vacinaram contra a Covid-19 e 679.170 se imunizaram com a segunda dose.

G1