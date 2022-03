Rondônia recebe mais duas remessas de vacinas contra Covid

Mais duas remessas de vacinas contra Covid chegaram em Rondônia nesta quarta-feira (9) e terça-feira (8), sendo uma com 11.700 doses pediátricas, específicas para o público de 5 a 11 anos, e a outra com 31.590 doses da Pfizer para o público adulto.

As doses são enviadas pelo Ministério da Saúde para o Governo Estadual que por sua vez distribui para as Regionais de Saúde espalhadas por Rondônia que agilizam a chegada dos imunizantes em todos os pontos de vacinação do estado.

Quantidade de doses aplicadas

Segundo informado pelo Governo de Rondônia, a partir de dados do LocalizaSus recebidos até o dia 8 de março, no estado já foram aplicadas mais de 2,6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo:

1.267.270 da 1° dose;

1.044.361 da 2° dose;

300.727 da dose de reforço;

32.989 de dose única e

17.769 de doses adicionais.

G1