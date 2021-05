Rondônia recebe nova remessa com mais de 48 mil doses de vacinas contra Covid-19

Na tarde desta quarta-feira (26), Rondônia recebeu 44 mil doses da vacina AstraZeneca e mais 4.680 da Pfizer. Os imunizantes chegaram na Rede de Frios de Porto Velho por volta das 15h40 (horário local) e serão distribuídos para as regionais de saúde do interior do estado.

Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) mais dois novos grupos prioritários serão protegidos com a chegada dessas vacinas, são eles: os trabalhadores portuários e os trabalhadores do setor aéreo.

A vacina da Pfizer vai continuar sendo destinada às grávidas e puérperas (mulheres no período pós-parto). As doses serão distribuídas para 27 municípios de Rondônia. Por causa dos cuidados que a vacina requer, como a temperatura para preservar o imunizante, por exemplo, as doses não serão direcionadas aos 52 municípios do estado.

O governo estadual vai encaminhar as vacinas para as regionais de saúde que repassarão aos municípios.

Histórico de chegadas de vacinas em Rondônia

49 mil doses da CoronaVac chegaram ao estado no dia 19 de janeiro, esse foi o primeiro lote 13 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca chegaram na manhã de 24 de janeiro Outras 8,2 mil doses da CoronaVac chegaram em 25 de janeiro Mais 36,6 mil vacinas CoronaVac chegaram no dia 7 de fevereiro Um lote com 4 mil doses da Astrazeneca chegou em 24 de fevereiro 1,4 mil doses da vacina Coronavac em 25 de fevereiro 17 mil doses da CoronaVac no dia 3 de março Dia 10 de março, 12,2 mil doses da CoronaVac foram recebidas 25,2 mil doses foram entregues no dia 17 de março No dia 21 de março mais 23,4 mil doses Em 27 de março foram entregues mais 23 mil doses Coronavac e AstraZeneca Já em 1º de abril chegaram 51,4 mil novas doses No dia 8 de abril chegaram mais 27.950 doses entre Coronavac e AstraZeneca Na madrugada de 17 de abril chegaram mais 40.150 doses No dia 22 de abril chegaram mais 24,7 mil doses sendo 5,2 mil CoronaVac e 19,5 mil da AstraZeneca No dia 29 de abril, mais 37.050 doses de vacinas chegaram a Rondônia No dia 1º de maio, 3.200 doses chegaram no estado Em 3 de maio chegaram 3.510 doses da Pfizer e 46.500 doses da vacina AstraZeneca Em 6 de maio mais 28 mil doses da vacina AstraZeneca No dia 8 de maio o estado recebeu mais 7.500 doses da CoronaVac Em 11 de maio Rondônia recebeu 8.190 doses da vacina da Pfizer No dia 13 de maio mais 27.700 entre doses da AstraZeneca e CoronaVac E no dia seguinte, como complemento, chegaram cerca de 7.400 doses da vacina CoronaVac Em 18 de maio, chegaram mais de 51 mil doses de CoronaVac e AstraZeneca No dia 19 de maio, 4.680 doses da vacina Pfizer foram entregues Em 26 de maio Rondônia recebeu 44 mil doses da vacina AstraZeneca e mais 4.680 da Pfizer.