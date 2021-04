Rondônia recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19 com mais de 40 mil doses

O Governo de Rondônia recebeu na madrugada deste sábado (17) um novo lote de vacinas contra a Covid-19 contendo 40.150 doses. Segundo relatório da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), com a nova remessa moradores a partir dos 60 anos poderão ser imunizados.

Das doses recebidas, 23.750 são da Astrazeneca e 16.400 são da Coronavac. As vacinas serão entregues ao município de Porto Velho e às regionais de saúde localizadas em Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, que farão a redistribuição para os municípios próximos.

Número de doses destinadas à Porto Velho e às regionais

Regional de saúde Número de doses Porto Velho 11.975 Ariquemes 6.010 Ji-Paraná 9.400 Cacoal 4.425 Rolim de Moura 4.555 Vilhena 3.785

Fonte: Governo de RO

Assim que os municípios receberem as doses, podem dar início ao processo de imunização dos moradores.

De acordo com dados do Governo de Rondônia, já foram vacinados com a primeira dose 158.120 moradores em todo o estado, sendo que 46.574 pessoas receberam também a segunda dose, completando a imunização.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1