Rondônia recebe primeiro lote da vacina da Pfizer; São 3.510 doses

Rondônia recebeu na tarde desta segunda-feira (3) o primeiro lote da vacina Pfizer contra Covid-19. No total são 3.510 doses. O carregamento chegou em Porto Velho por volta das 16h. Também foram entregues 46.500 doses da vacina AstraZeneca.

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) informou que vai seguir as determinações do Ministério da Saúde, portanto inicialmente a vacina da Pfizer será aplicada em moradores da capital com comorbidades.

A partir desta semana são administradas três vacinas no estado: a CoronaVac produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a AstraZeneca fabricada no país pela Fiocruz e agora a desenvolvida pela empresa alemã BioNTech em parceria com a farmacêutica norte-americana Pfizer.

As doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses devem ser mantidas a uma temperatura que varia entre 2°C e 8°C, e precisam ser aplicadas na população em um período de até cinco dias.

Devido ao pouco tempo de armazenamento, as doses estão sendo disponibilizadas apenas para as capitais. Também por isso, os distritos de Porto Velho não receberão doses dessa vacina.

Grupos prioritários

O governo divulgou os grupos prioritários que irão receber a primeira dose da vacina Pfizer:

pessoas com síndrome de down (18 a 59 anos);

pessoas com doença renal em terapia de substituição – diálise – (18 a 59 anos);

gestantes e puérperas (mães com bebês de até 45 dias) com comorbidades (18 a 59 anos);

pessoas com comorbidades (55 a 59 anos) e

pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (55 a 59 anos).

Histórico de chegadas de vacinas em Rondônia

