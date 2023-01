Rondônia registra 1.325 casos e seis mortes por covid em uma semana

Rondônia registrou mais de 1,3 mil novos casos de Covid e seis mortes pela doença nesta última semana de janeiro de 2023. A quarta-feira (25) foi o dia com o maior número de registros, com 563 diagnósticos e dois óbitos.

Porto Velho foi a cidade com o maior número de casos na semana, com mais de 730 novos casos em sete dias.

Os dados foram divulgados em boletins da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Até o último sábado (28), o estado registrou 7.424 mortes pela Covid-19 e 479.887 casos diagnosticados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Vacinação

Até o momento, o estado contava com 1.326.027 moradores, entre adultos e crianças, imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid. Enquanto 161.902 já haviam tomado as quatro doses. Entre as crianças, pelo menos 76.121, cerca de 40% do público alvo, receberam a primeira dose em Rondônia.

