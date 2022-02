Rondônia registra 1.743 casos da doença e 3 mortes no domingo (6)

Rondônia registrou 1.743 novos casos conhecidos de Covid-19 no domingo (6), chegando ao total de 333.291 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

Na sexta-feira (4), o estado registrou 3.383 casos da doença, tornando-se assim o dia com mais infecções registradas em um único dia desde o início da pandemia.

O estado também teve três mortes no domingo. Os óbitos foram nas seguintes cidades:

Cerejeiras- 1

Espigão D’Oeste – 1

Machadinho do Oeste – 1

Desde o início da pandemia, Rondônia já tem 6.866 óbitos.

Os dados são do boletim diário divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Internados

O último boletim da Sesau/Agevisa indica que há 216 pacientes internados com Covid em Rondônia, sendo 152 apenas na rede estadual de saúde. Outros 51 estão na rede municipal e apenas 10 em hospital particular.

No sábado, o estado informava que 510 exames aguardavam resultado do Lacen.

Vacinados

O boletim também atualizou dados sobre a população vacinada: 1.230.054 rondonienses tomaram a primeira dose do imunizante contra Covid-19 e 1.040.716 também tomaram a segunda. No caso da dose de reforço, 236.873 pessoas receberam a aplicação. Já as pediátricas, para crianças de 5 a 11 anos, o estado aplicou 10.580 doses.

