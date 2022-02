Rondônia registra 18 novas mortes por Covid e ultrapassa a marca dos 7 mil óbitos

Rondônia registrou nas últimas 24h mais 18 mortes provocadas pela Covid, alcançando agora 7.008 óbitos registrados desde março de 2020, início da crise sanitária.

Das 18 mortes registradas, 4 foram em Porto Velho, 3 em Costa Marques e 3 em Ouro Preto. Os demais óbitos ocorreram em Ji-Paraná (1), Vilhena (1), Rolim de Moura (1), Alta Floresta D’Oeste (1), Guajará-Mirim (1), São Miguel do Guaporé (1), Alto Alegre dos Parecis (1), Vale do Paraíso (1).

Os dados são do boletim diário divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Na última sexta-feira (18) foram registrados 2.392 novos casos conhecidos de Covid-19, chegando ao total de 360.405 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

*Os dados do dia 9 de fevereiro não foram divulgados, porque segundo o Governo, “foram apontadas inconsistências no relatório, relacionadas à estrutura da base de programação”.

O boletim ainda aponta que há 208 pacientes internados nos hospitais de Rondônia, sendo 141 internados na rede estadual de saúde, 12 na rede privada e 55 na rede municipal de saúde.

Dados represados desde o ataque hacker

Na última segunda-feira (14), o estado registrou 72 mortes por Covid. A alta no número aconteceu por causa de dados represados desde dezembro de 2021, que foram incluídos no sistema na segunda, conforme o Governo de Rondônia.

Em nota, o estado informou que “o aumento registrado ocorreu em decorrência da migração gradual da fonte de dados para o sistema e-SUS VE. Essa discrepância é devida ao ataque ao banco de dados do Ministério da Saúde e representa a diferença dos dados represados desde o dia 09 de dezembro até a data de hoje (14/02)”.

O ataque hacker no site do Ministério da Saúde, no aplicativo e na página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – aconteceu na madrugada de 9 de dezembro de 2021 e afetou, indiretamente, a divulgação de casos e mortes em vários estados.

G1