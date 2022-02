Rondônia registra 2.671 novos casos conhecidos da doença e 4 mortes na terça (1º)

Rondônia registrou 2.671 novos casos conhecidos de Covid-19 nesta terça-feira (1º) chegando ao total de 320.984 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

O estado também registrou 4 mortes por Covid em 24 horas, totalizando 6.837 óbitos desde março de 2020, o início da crise sanitária. As mortes foram registradas em Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cerejeiras e Corumbiara.

Os dados são do boletim diário divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Números de janeiro

No primeiro mês do ano o número de casos de Covid-19 aumentou consideravelmente. Janeiro começou com cerca de 30 testes positivos por dia, mas a partir da terceira semana já eram registrados mais de 1 mil. E ao final do mês os registros passaram dos 2 mil.

