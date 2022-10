Rondônia registra 220 casos de covid em uma semana e 1 morte

Rondônia teve 220 casos de covid registrados entre os dias 9 e 15 de outubro. No mesmo período, de acordo com dados informados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), o estado teve uma morte pela doença.

O dia com o maior número de registros foi a sexta-feira (14), com 77 novos casos da doença. A morte foi registrada na terça-feira (11) na cidade de Nova Brasilândia D’Oeste (RO).

Até o último sábado (15), o Estado registrou 7.361 mortes pela Covid-19 desde março de 2020, o início da pandemia. No total, Rondônia registrou 457.245 casos conhecidos desde o começo dessa crise sanitária.

Os dados foram compilados pelo g1 a partir de dados divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Ainda de acordo com a Agevisa, devido a diminuição do número de casos de covid-19 nos municípios do estado, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente, causando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana.

Vacinação

Até o último sábado (15), o estado contava com 1.315.450 moradores imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid. Enquanto 132.146 já haviam tomado as quatro doses. Entre as crianças, pelo menos 69.055 receberam a primeira dose em Rondônia.

