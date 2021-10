Rondônia registra 292 novos casos e duas mortes nesta terça-feira (26)

Rondônia registrou nesta terça-feira (26) duas mortes por Covid-19, com o total de óbitos chegando a 6.564 desde o início da pandemia.

Em casos confirmados, desde março do ano passado, 269.322 rondoniense já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 292 desses confirmados no último dia.

Os dados são o boletim divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

*Os dados de casos e mortes por Covid não foram divulgados entre os dias 1º e 5 de outubro.

O boletim também informa que:

1.607 casos da Covid-19 estão ativos

261.151 pacientes se recuperaram da doença

61 pacientes estão internados

69 testes aguardam resultado do Lacen

Vacinados

O boletim também aponta que 1.161.336 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia e 754.397 se imunizaram com a segunda.

G1