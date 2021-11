Rondônia registra 392 novos casos e uma morte nesta quarta-feira (17)

Rondônia registrou uma morte por Covid-19 nesta quarta-feira (17), mas como no dia anterior houve um óbito registrado em duplicidade no município de Colorado do Oeste (RO), o total de mortes no estado permanece em 6.594, após a correção dos dados.

Em relação aos casos confirmados desde março de 2020, o estado tem 274.097 registros, sendo que 392 foram apenas nas últimas 24 horas.

Os dados são do boletim divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O governo também confirmou que o estado tem:

2.249 casos da Covid ativos

265.254 pacientes recuperados da doença

88 pacientes internados

110 testes aguardando resultado do Lacen

Vacinados

O boletim também aponta que 1.204.071 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 904.189 se imunizaram com a segunda.

G1