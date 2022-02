Rondônia registra 400 novos casos conhecidos da doença e uma morte neste domingo (27)

Rondônia registrou uma morte por Covid neste domingo (27), totalizando 7.058 óbitos desde o início da pandemia.

A única morte registrada neste domingo foi em Vilhena, sendo a vítima um idoso de 63 anos.

Além do óbito, o estado registrou 400 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 372.666 diagnósticos confirmados desde março de 2020, o início da crise sanitária.

Os dados são do boletim diário divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Segundo boletim, atualmente há 130 pacientes internados com Covid em hospitais do estado, sendo 93 deles na rede estadual de saúde.

*Os dados do dia 9 de fevereiro não foram divulgados, porque segundo o governo, “foram apontadas inconsistências no relatório, relacionadas à estrutura da base de programação”. Já no dia 19 de fevereiro foram retirados 1.011 casos e 8 óbitos do sistema, segundo o governo isso se deve as correções por parte de alguns municípios. Os erros teriam sido cometidos quando o sistema estava inoperante, por causa do ataque hacker aos provedores do Ministério da Saúde.

G1