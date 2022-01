Rondônia registra 422 novos casos conhecidos da doença e 4 mortes nesta quinta-feira (13)

Rondônia registrou nesta quinta-feira (13) 422 novos casos conhecidos de Covid-19, chegando ao total de 288.595 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

O estado também registrou 4 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 6.782 óbitos desde março de 2020, o início da crise sanitária.

Os dados foram divulgados em boletim pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Segundo o Governo de Rondônia, os dados de casos e óbitos por Covid foram atualizados de maneira manual para formulação do boletim, e não foram atualizados os números de pessoas vacinadas contra a doença no estado, nem a quantidade de casos ativos e o total de pessoas recuperadas, pois as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, devido indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).

“O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. A Sesau está trabalhando para o retorno”, informou o governo.

O “apagão de dados” acontece desde dezembro de 2021, após ataque cibernético que derrubou os sistemas do Ministério da Saúde. O acesso à informação ainda é restrito.

