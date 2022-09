Rondônia registra 495 novos casos de Covid e 4 mortes em uma semana

Rondônia teve 495 novos diagnósticos de Covid-19 registrados na terceira semana de setembro, que corresponde aos dias 18 a 24. No mesmo período, segundo boletim estadual, foram contabilizadas 4 mortes pela doença.

O dia com o maior número de registros foi a quarta-feira (21), com 132 novos casos de coronavírus.

Até o último sábado (24), o Estado registrou 7.355 mortes pela Covid-19 desde março de 2020, o início da pandemia. No total, Rondônia registrou 456.375 casos conhecidos desde o começo dessa crise sanitária.

Os dados foram compilados pelo g1 a partir de dados divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Vacinação

Até o último sábado (24), o estado contava com 1.313.954 moradores adultos imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid. Enquanto 125.172 já haviam tomado as quatro doses. Entre as crianças, pelo menos 68.098 receberam a primeira dose em Rondônia.

